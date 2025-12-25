台湾メディアの中時新聞網は25日、台湾人の1人当たり国内総生産（GDP）が初めて韓国を上回ると報じた。記事は、国際通貨基金（IMF）の予測を基に「台湾の今年の1人当たりGDPは3万7800ドルに達し、アジアで4位となる見通し。23年ぶりに韓国を上回るだけでなく、日本を上回るのも2年連続となり、アジアの主要経済体の中で台湾の相対的な実力が明確に高まっていることを示している」と伝えた。アジア1位はシンガポールで9万4500ドル、