タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」シリーズから、「福舞（ふくまい）トミカ」全6種を、2025年12月27日に全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。新春向け「初春トミカ」第12弾2013年から展開している、日本らしさや正月らしさを軸にした新春向け「初春トミカ」第12弾。「福舞」とは、たくさんの福が踊り舞うような幸福な年となるよう願いを込めたネーミングだという。26年の干支（えと）「午」や「