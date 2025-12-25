モバイルバッテリーなどリチウムイオン電池の発火事故が相次ぐ中、電気製品の安全性確保に向けた改正法が２５日、施行された。海外事業者がインターネット通販などで日本の消費者に直接販売する場合、安全管理責任者を国内に置くことを新たに義務づける。施行されたのは、消費生活用製品安全法などの「製品安全４法」。製品の安全性を保証する「ＰＳマーク」の表示義務があるモバイルバッテリーなどへの対応を強化する。経済