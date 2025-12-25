日本全国の様々な地域で唄われてきた「民謡」。しかしながら、普段我々が耳にする機会は多くありません。そこで民謡とはどんな歌なのか、兵庫県丹波篠山市出身の日本民謡アーティスト・Seimaさんに聞きました。☆☆☆☆●民謡とはどういった音楽？「昔の日本人の“生活のBGM”のようなものです。特定の誰かが作ったのではなく、田植えや漁・お祭り・お祝い事など、日々の暮らしや仕事の中で自然に生まれ、唄い継がれてきた歌です