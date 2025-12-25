ニューストップ > ライフスタイルニュース > 【40・50代】同じボブ飽きた → ちょい切るだけで令和っぽ！！「レイ… ftn-fashion trend news- 【40・50代】同じボブ飽きた → ちょい切るだけで令和っぽ！！「レイヤーボブ」 2025年12月25日 12時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 自然体でこなれ見えしそうなレイヤーボブを紹介している ラフに揺れるこなれた雰囲気のブラウンボブ 透明感グレージュのウルフっぽレイヤーボブなど 記事を読む おすすめ記事 なんかパッとしない → 卒業！【40・50代】にハマる♡「サマ見えボブ」 2025年12月18日 18時30分 【50代】“ずっと同じボブ”は卒業ーー！ 真似して垢抜ける♡「こなれボブ」 2025年12月23日 21時30分 【40・50代】オシャレになりすぎず、こなれたい → それ「プチウルフ」が最適解かも♡ 2025年12月22日 6時0分 この長さがちょうどイイ！！【40・50代】楽にキマる♡「大人のミニボブ」 2025年12月20日 6時0分 ジョンマスターオーガニックのヘアマスクで髪を集中補修！うねりケアに最適 2025年12月19日 9時30分