3歳と2歳のわが子を喜ばせようと、サンタ役の友人を呼んでクリスマスのサプライズを決行！ しかし豪華な演出は裏目に出て、リビングは悲鳴に包まれ……？ 筆者の友人が体験談を語ってくれました。 完璧に準備したクリスマス クリスマスの出来事です。 3歳と2歳になったばかりのわが子を喜ばせるため、私はとっておきのサプライズを計画しました。 それは、サンタクロースの格好をした友人を呼ぶこと！ 友人は「サンタ