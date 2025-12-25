津山警察署 津山警察署は、山岳遭難の行方不明者とみられる男性を、津山市中原の山中で発見したと発表しました。 12月25日の午前9時半ごろ、山中の沢で倒れていた男性を、捜索していた消防団員が発見したということです。男性は意識がないということです。 男性は、12月23日の午後0時30分ごろ、「山に出掛けた罠を探しに行く」と家族に告げて家を出たまま行方が分からなくなり、警察は山岳遭難として、消防団、猟友会と