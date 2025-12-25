年末年始の天気と気温の予想です。26日(金)は今季最強レベルの寒気の影響で、冬の嵐となるでしょう。北海道や本州の日本海側は暴風や暴風雪、大雪による交通障害に警戒。東海や近畿など太平洋側にも雪雲の流れ込む所があるでしょう。2026年1月1日(木)は西から天気が下り坂ですが、関東などでは晴れて、初日の出を拝めそうです。2日(金)は雨エリアが広がるでしょう。26日(金)は冬の嵐暴風・暴風雪・大雪に警戒交通機関に影響の