株式会社アトレが運営するアトレ上野にて、東京都恩賜上野動物園の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ＆レイレイへの感謝と未来への願いを込めた企画「PANDA CARNIVAL」が開催されます。2026年1月2日(金)から2月28日(土)までの期間中、人気イラストレーター長場雄氏による描き下ろしメインビジュアルが館内を彩り、写真展や限定グッズ、コラボグルメなどが一堂に登場します。 アトレ上野「PANDA CARNIVAL」