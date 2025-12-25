高知県三原村の新しい村長となった武内則男氏が、12月25日に初登庁し、約50人の職員を前に訓示しました。12月25日、午前9時。三原村役場に初登庁したのは元国会議員で新村長の武内則男氏に職員から花束が手渡されました。武内新村長は12月14日の三原村村長選挙で初当選しました。■武内則男 三原村 新村長「元気な三原村をつくっていくために全力で頑張らなければいけない。その強い思いと緊張感をもって着任させていただいた」武