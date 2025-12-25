高知県内のほとんどの公立小・中学校で、12月25日、2学期の終業式が行われました。このうち高知市のはりまや橋小学校では、約400人の子どもたちが式に臨みました。式では北岡秀樹校長が、各学年の2学期の振り返りをしたあとで、26日から始まる冬休み中は「交通安全に気をつけること」「感染症対策を徹底すること」「家の手伝いをすること」の3点を呼びかけました。1年生の子どもたちは、初めての冬休みにワクワクしている様子でし