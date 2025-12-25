三井化学株式会社と駒澤大学による産学連携プロジェクトより、ペットボトルキャップをリサイクルして制作された巨大なダルマ「Re Dharma（リダルマ）」が登場。三井化学が推進するリサイクルブランド「RePLAYER(R)」と、駒澤大学の「駒大生社会連携プロジェクト」が協力し、学内で回収された廃プラスチックを新たな命へと吹き込みました。駅伝をはじめとする学生たちの活躍を応援する象徴として、2025年12月26日より展示が開始され