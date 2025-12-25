親子で夢中になる室内遊園地「キッズランドUS」の新店舗が、神奈川県厚木市に登場。2025年12月19日(金)にグランドオープンした「キッズランドUS 神奈川厚木店」は、本厚木駅より徒歩3分という好立地に位置し、約500坪の広々とした空間で天候を気にせず思い切り遊べる全天候型施設です。 キッズランドUS 神奈川厚木店 オープン日：2025年12月19日(金)住所：神奈川県厚木市中町1丁目5-10 厚木ガーデンシティー6階ア