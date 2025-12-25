第５回中国国際輸入博覧会の食品・農産物エリアに出展されたケニヤ産のアボカド。（資料写真、上海＝新華社記者／劉穎）【新華社北京12月25日】中国税関総署はこのほど、中国とアフリカの1〜11月の貿易額が前年同期比17.8％増の3144億1300万ドル（1ドル＝約156円）に上り、初めて3千億ドルを超え、24年通年（2955億6200万ドル）を上回ったと発表した。うち輸出は26.3％増の2017億1500万ドル、輸入は5.2％増の1126億9800万ドルだ