7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が初の単独主演、生見愛瑠がヒロインを務める映画『君が最後に遺した歌』（3月20日公開）の場面写真が一挙公開された。【動画】切なすぎるよ…公開された『君が最後に遺した歌』予告本作は、一条岬氏の小説『君が最後に遺した歌』を原作に、三木孝浩監督、音楽・亀田誠治氏、脚本・吉田智子氏ら“セカコイ”のクリエイターが集結。詩作を趣味とする主人公・水嶋春人（道枝）と、発達性デ