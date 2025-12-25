25日午前11時52分ごろ、長野県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は長野県中部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、長野県の長野池田町、松本市、上田市、安曇野市、青木村、生坂村、それに筑北村です。【各地の震度詳細】■震度1□長野県長野池田