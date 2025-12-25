法人税など計約1億5700万円を脱税したとして、東京国税局査察部が、法人税法違反などの疑いで、広告代理業「Solarie（ソラリエ）」（東京都渋谷区）と、同社の黒木麗香社長（37）＝同区＝ら3人を東京地検に告発したことが25日、関係者への取材で分かった。黒木社長は「宮崎麗果」名で、SNSでインフルエンサーとして活動している。関係者によると、他に告発されたのは、それぞれ別会社役員で東京都港区、北島義彦氏（52）と神奈