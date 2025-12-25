日本ハムがソフトバンクを自由契約となった有原航平投手（３３）を獲得することが２５日、わかった。複数年の大型契約で入団合意。６シーズンぶりの古巣復帰となる。有原は２０１４年度ドラフト１位で日本ハム入団。１５勝で最多勝を獲得した１９年を含む３度の２桁勝利をマークするなど、在籍６年間で６０勝を挙げた。２０年オフにポスティングシステムを利用して米大リーグのレンジャーズに移籍。２シーズンで３勝にとどまり