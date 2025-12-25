九州大学病院の中村雅史病院長が、教員の出張旅費を大学に不正支給させたと認定され、24日付で辞任したことが分かった。大学が25日、明らかにした。大学によると、中村氏は、2月に出張した教員から、仕事後の私的な宿泊費など計1万数千円が不支給になったとの相談を受け、病院の事務部に会合が開催されたように装う通知文を作成させた。教員は中村氏から受け取った通知文を使い、宿泊費などを不正受給した。