JFLのラインメール青森のスポーツダイレクター（SD）に、前大宮SDの山本佳津氏（59）の就任が決定した。山本氏は東京Vの強化部長やJリーグのフットボール本部育成部、大宮のフットボール本部強化部長やSDなどを歴任した。ラインメール青森は今季JFLで5位に終わったが、24年にJ3クラブライセンスを取得、Jリーグ入りを目指している。