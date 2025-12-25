お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが２５日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に出演。今年１番気になったニュースを問われて「それ以外は嘘になっちゃうので」とぶっちゃけた。ケムリは、年末恒例となっている２８日放送の同局系「報道の日」に初出演する。この日は「僕が多分、芸人の中で唯一、ＴＢＳの『報道の日』と『お笑いの日』に両方出る」とし、「今年は昭和１００年という日で、ニュースの歴史、背景がどこにあるのとか、