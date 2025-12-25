東京・西東京市の住宅で母親と子どもの4人が死亡し、その後、都内の別のマンションで母親の交際相手とみられる男性が遺体で見つかった事件で、母親とみられる人物が空気清浄機のようなものを持って、このマンションに入っていたことが分かりました。この事件は今月19日、西東京市の住宅で母親（36）と息子3人が死亡し、その後（22日）、母親名義で借りていた練馬区のマンションで母親の交際相手とみられる中窪新太郎さん（27）が遺