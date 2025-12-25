ポケットチェンジは、外貨を含む紙幣や硬貨の交換サービス「Pocket Change」でユナイテッド航空のマイレージプラスへの交換を再開した。2024年7月に追加していたものの、連携先システムの都合によって一時停止していた。レート計算後の交換金額が0.25米ドルにつき10マイルを付与する。マイルを受け取るにはマイレージプラス会員である必要がある。「Pocket Change」では、10通貨の紙幣や硬貨を電子マネーなどへ交換できるサービス