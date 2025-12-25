イベリア航空は、マドリード〜ニューヨーク/ニューアーク線を2026年3月29日に開設する。1日1往復を運航する。機材はエアバスA321XLR型機を使用する。所要時間はマドリード発が8時間50分、ニューヨーク/ニューアーク発が7時間35分。マドリード〜ニューヨーク/ジョン・F・ケネディ線の1日2往復を補完し、マドリードとニューヨーク/ジョン・F・ケネディ間の供給座席数は夏スケジュールに35万席以上提供する見通し。ニューアークはマン