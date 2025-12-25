NTTドコモは、地方自治体と連携して実施する「d払い」のポイント還元キャンペーンについて、2026年1月から新たに開始する2自治体の情報を発表した。 実施されるエリアは北海道中標津町と岩手県九戸郡洋野町。期間中に町内の対象店舗で「d払い」を利用すると、決済金額の一部が還元される。 北海道中標津町では最大25％、岩手県九戸郡洋野町では最大20％のdポイント（期間・用途限定）が進呈される。 2026年1