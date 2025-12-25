S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë23Æü¤Ë»àµî¤·¤¿Èøºê¾­»Ê¤µ¤ó(C)Getty ImagesÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼ºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»94¾¡¡¢¾Þ¶â²¦12²ó¤ò¸Ø¤ë¡È¥¸¥ã¥ó¥Ü¡É¤³¤ÈÈøºê¾­»Ê¤µ¤ó¤¬¡¢S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë12·î23Æü¸á¸å3»þ21Ê¬¤Ë»àµî¤·¤¿¡£Ä¹ÃË¤ÎÃÒ½Õ¤µ¤ó¤¬24Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡£78ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¶±Ñè½²Ö¤éÌç²¼À¸¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¡¢¾Ð´é¤ÎÈøºê¾­»Ê¤µ¤ó¤ò¸«¤ëÈøºê¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î°µÅÝÅª¤ÊÀïÀÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Î¤Á¤Ë¥È¥Ã¥×¥×¥í¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿Äï»Ò¤Î°éÀ®¤Ë¤âÃíÎÏ¡£Äï¤Î