２０２５年も残り６日となりました。きょうは２０２６年１月の値上げについて、物価の最前線で働くみなさんにお話を伺いました。２０２５年はチョコレートを使ったお菓子やコーヒー関連の商品が、カカオ豆などの高騰で２０２４年と比べると倍近い価格となり、水や炭酸飲料なども大幅に値上げされるなど、物価高の影響を受けて２万６０９品目の飲食料品が値上げとなりました。札幌市北区スーパーでは