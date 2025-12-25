佐世保市潮見町で水道管が破裂し、漏水が発生しています。 25日午前8時頃、佐世保市潮見町で「水が噴き出ている」と近隣住民から市に連絡がありました。 佐世保市によりますと、老朽化により水道管が破裂し漏水していて、午前10時半頃から復旧作業に当たっているということです。 この影響で、周辺の141軒が断水しています。 夕方までの復旧を目指しているということです。