年末年始を控え、インフルエンザの石川県内での感染状況は、1医療機関当たりの患者が引き続き「警報レベル」の30人を上回っています。石川県によりますと、21日までの1週間で県内に47ある定点医療機関で感染が確認されたインフルエンザの患者数は、1医療機関あたりの平均で37.49人でした。4週連続で減少したものの、依然として高い水準の感染状況が続いています。保健所の管内別でみると金沢市が最も多く54.13人、金沢市近郊の石川