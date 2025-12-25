日本付近はあす26日にかけて、次第に強い冬型の気圧配置となる見通しです。きょう25日は全国的に雨が降りやすく、北日本や東日本山沿いでは夜になると雪に変わる所もあるでしょう。一方で、中国・四国や九州は雨の範囲が狭くなってくる見込みです。あすは寒気が強まり、北日本や北陸から中国では雪が降るでしょう。非常に強い風が吹いてふぶく所もありそうです。暴風や暴風雪、高波、大雪による交通障害に警戒してください。その他