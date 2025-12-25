Google発の自動運転車開発企業のWaymoが、自社のロボタクシーにGoogleのAIアシスタントであるGeminiを搭載するべくテストを実施していることが明らかになりました。Waymo Is Working on a Gemini AI Assistant. Here’s the System Prompthttps://wongmjane.com/blog/waymo-geminiWaymo is testing Gemini as an in-car AI assistant in its robotaxis | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/12/24/waymo-is-testing-gemini-as-