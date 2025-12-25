プロレスラーでタレント・ジャガー横田（64）の夫で、医師の木下博勝氏（57）が25日、自身のインスタグラムを更新。長男の“JJ”こと木下大維志さん（19）との家族3ショットを公開した。【写真】「素敵な写真」木下博勝氏＆ジャガー横田＆19歳長男の“顔出し”3ショット今夏から米国に留学中の大維志さん。博勝氏の最近の投稿には、大維志さんの帰国を心待ちにしている様子がつづられており、19日には“待望”の帰国を報告して