女優の飯豊まりえが２５日、都内で「ＪＣＢマジカルクリスマス２０２６発表会」に出席した。クリスマス当日。「皆さんメリークリスマス！クリスマス全開できました」と赤のノースリーブドレスで登場。前日は青森で舞台を行っていたというが、この日の予定を「今日はケーキだったりチキンを食べてホッと一息つきたい」と語った。この日ＰＲした「ＪＣＢＭＡＧＩＣＡＬ」は、ＪＣＢカードユーザーだけが抽選でクリスマ