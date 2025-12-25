女優の飯豊まりえが２５日、都内で「ＪＣＢマジカルクリスマス２０２６発表会」に出席した。今年もあと１週間。「充」実の１年と回想。仕事では「舞台だったりドラマだったり初めての現場を多く体験できた」。プライベートでも「習い事を５つくらい始めた。新しいことに挑戦して、未来に向けてワクワクした」と回想。着付け、アロマ、英語、デッサンなどを習っているという。子どもの頃から絵を描くことは好きで「西野