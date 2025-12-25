こどもへの性暴力を防ぐために必要な取り組みを行っている学校や保育所などが、国の認定を受けたことを示すマークが発表されました。1年後の来年12月25日、「こども性暴力防止法」が施行され、こどもと接する職員の性犯罪歴の確認などが事業者に義務づけられます。こうした取り組みをしている事業者を国が認定する予定で、25日、こども家庭庁が認定マークを発表しました。大きな目で見守っているフクロウのデザインで、ピンク色の