お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が、24日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。自身がMCの他番組について話した。フジテレビ系の昼のバラエティー番組「ぽかぽか」で、相方の澤部佑（39）、フリーアナウンサーの神田愛花（45）とともにMCを務める岩井。「『ぽかぽか』が始まって、生活は規則正しくなるの？」と、オードリー若林正恭（47）に聞かれると、「なりますけどね。『ぽかぽか』