6年つき合った“彼”と4年間の結婚生活を経て、揉めに揉めたのち離婚した経験をもつ、俳優のしゅはまはるみさん。元夫との暮らしで人との些細な会話さえストレスに感じるようになり、離婚後しばらくは引きこもりの毎日を送っていたそう。そんなしゅはまさんを芸能界復帰へと導いたのは恩人からの電話でした。 【写真】「ここから泥沼離婚になるとは」元夫と交際中のころの初々しいしゅはまさん ほか（6枚目/全13枚） 「楽しい気