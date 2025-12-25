2005年に山形県庄内町でJR羽越線の特急列車が脱線し、乗客5人が死亡、33人が重軽傷を負った事故から25日で20年となった。現場近くではJR東日本関係者らが献花、黙とう。同社の喜勢陽一社長は記者団に「事故を決して風化をさせたり、忘れたりしてはいけない」と述べた。事故は05年12月25日夜、秋田発新潟行き特急いなほ14号（6両編成）が突風を受けて脱線。横転した1、3両目は、線路脇の小屋に突っ込んだ。JR東日本は17年、突