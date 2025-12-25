熊本県内有数の米どころ上益城地域のコメをPRしようと、試食会が開かれました。 【写真を見る】「適正価格で安定を」生産者が切実な願い米どころ上益城で試食会熊本 これは、コメを取り巻く状況について生産者と自治体が共有して普及拡大につなげようと、JAかみましきが初めて開いた試食会です。 出席した5つの町の町長やコメの卸業者たちが、上益城産の「コシヒカリ」など3つの品種を試食してPRしました。 益城町 西村博