25日放送のNHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）で、大みそかの「NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）三山ひろし（45）のけん玉ギネス世界記録に、司会の有吉弘行（51）が参加することが発表された。番組内で鈴木奈穂子アナウンサー（43）が、今年の参加者を発表。ILLIT IROHA（17）、新浜レオン（29）、＆TEAM MAKI（19）が初挑戦となるほか、TRF DJKOO（64）、ハリセンボン箕輪はるか（45）、さらに3年連続で司会を務める有