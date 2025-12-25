女優飯豊まりえ（27）が25日、都内で、「JCBクリスマスマジカルクリスマス2026発表会」に登壇した。2025年も残すところ1週間、ステージでは今年を振り返って「一番マジカルだったこと」についてトークを展開した。飯豊は「会いたかった人と再会できた」ことを挙げた。1日だけ一緒に仕事をし、連絡先を交換したものの連絡をできずにいたという。「会いたいな、連絡しようかなと思って歩いていたら、目の前にその人が歩いてきた」と