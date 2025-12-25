石川県白山市にある金城大学短期大学部で、2027年度から幼児教育学科の学生の募集を停止することがわかりました。24時に金城学園が会見を開き、2027年度以降、短期大学部で幼児教育学科の学生募集を停止し、大学の人間社会科学部に統合することを明らかにしました。 近年、幼児教育分野においては、子どもの発達支援だけでなく、家庭の支援や地域連携など求められる役割が増えていることなどから、今回の学科再編を決めたという