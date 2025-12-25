気圧の谷や湿った空気の影響で、25日の石川県内は全域で雨となっています。この後、26日朝から夜の初め頃にかけて、加賀の山地では大雪による交通障害に注意・警戒が必要です。25日朝の金沢市内は降り続く雨の中、厚手のコートやダウンジャケットなど、真冬の装いの人の姿が目立っていました。午前11時の金沢の気温は○度と、24日の同時刻と比べ5度ほど低く、この後も寒気の影響で、気温はほとんど上がらない見込みです。26