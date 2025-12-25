i-dleのミヨンが、ファンに温かいクリスマスプレゼントを届けた。【写真】ミヨン、“ほぼ紐”ドレスで大胆露出12月25日午前0時、ミヨンはi-dleの公式SNSを通じて、英ポップデュオWham!の名曲『Last Christmas』のカバー映像を公開した。映像には、ホリデームードあふれる空間でクリスマスツリーを飾ったりクッキーを作るミヨンの姿が収められている。彼女特有の透き通った歌声で歌い上げた『Last Christmas』を通じて、1年を通して