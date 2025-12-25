【モデルプレス＝2025/12/25】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」の『ラヴ上等 〜全員集合〜』が24日、Netflix Japan公式YouTubeチャンネルにてライブ配信された。番組内でカップルとして結ばれた “Baby”ことユリア（鈴木ユリア）と“つーちゃん”こと塚原舜哉が交際状況を報告した。＜※ネタバレあり＞【写真】ヤンキー恋リアカップル「今どんな感じ？」に回答◆Baby＆つーちゃん、近況報告つーちゃんは、