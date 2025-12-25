バーガーチェーン「マクドナルド」は2026年1月7日から、全国の店舗で、人気ゲームシリーズ『ドラゴンクエスト』とのコラボメニューを発売する。販売期間は2月上旬までを予定している。また、コラボ限定フィギュアの抽選販売も同時に実施される。「マクドナルド×ドラゴンクエスト スライム in スライム」販売ラインアップ一覧(価格はすべて税込)〈1〉【新商品】ザク切りポテト&肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ(560円