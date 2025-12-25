２０日、肇興侗寨で、長いテーブルを並べた宴席「長卓宴」に参加し、侗年を祝う人たち。（ドローンから、黎平＝新華社記者／楊文斌）【新華社貴陽12月25日】中国貴州省の南東部、黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州黎平県にある少数民族トン族の集落「肇興侗寨（ちょうこうとうさい）」は、トン族の新年「侗年」を迎え、各地からの観光客で賑わい、ますます活気を帯びている。２０日、肇興