強い寒気の影響で今夜からあすにかけ、西日本の日本海側から広い範囲にかけて暴風や大雪に警戒が必要です。あすの天気図を見ますと、等圧線が何本もずらりと並んでいます。強い冬型の気圧配置です。強烈な寒気も流れ込み、日本海側は広い範囲で大雪や猛吹雪のおそれがあります。きょうのうちは、まだ降るのは雨といったところが多いでしょう。関東も夕方以降は天気が崩れそうです。雨の後は、風が強まります。あすにかけて非常に強