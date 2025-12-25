ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカ側とまとめたとするロシアとの20項目の和平計画の内容を初めて明らかにしました。一方、ロシア側は大幅な修正を求める方針だと報じられています。ウクライナメディアによりますと、ゼレンスキー大統領が23日に明らかにした「20項目の和平計画」には、欧米がNATO＝北大西洋条約機構加盟国の集団防衛に準ずる「安全の保証」を提供することなどが盛り込まれています。また、焦点の領土問題