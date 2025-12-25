東京証券取引所25日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が方向感を欠く展開となった。朝方は前日の米国株高を好感した買いが入り、上げ幅は一時100円を超えた。ただ欧米の投資家がクリスマス休暇中で様子見ムードが強く、下げに転じる場面もあった。午前終値は前日終値比5円54銭高の5万0349円64銭。東証株価指数（TOPIX）は7.19ポイント高の3414.56。米連邦準備制度理事会（FRB）が年明け以降も利下げを続けるとの